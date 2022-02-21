شكرا لقرائتكم خبر عن الشامى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي عودة محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق للتدريبات الجماعية مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة، والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية قبل أن يطبق عليه لائحة الفريق بالغياب عن المران لمدة يومين دون الحصول على إذن مسبق.

وأصبح " الشامي" جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق حسب رؤية الجهاز الفني للفريق الذى يقوده فى الوقت الحالى أشرف خضر ومحمد حمص خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء القادم على ملعب الإسماعيلية، في إطار الجولة العاشرة من عمر منافسات المسابقة المحلية.