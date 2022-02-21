شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمنتخب يبدأ الزيارات للأندية لمتابعة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، جهازه المعاون ببدء الزيارات للأندية وحضور التدريبات الخاصة بالفرق لمتابعة جميع اللاعبين عن قرب والتنسيق معهم قبل المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن جانب آخر فقد قام الجهاز الفني بمتابعة المباريات الأفريقية للفرق المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

قرر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل استعدادًا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، صرف مكافآت الإجادة للاعبى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش والخاصة ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فى شهر مارس المقبل، وتحديدًا فى المعسكر الذى يسبق مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم.