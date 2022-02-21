شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبى الاتحاد السكندرى بمصالحة الجماهير أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، اللاعبين بإخماد ثورة الجماهير، عقب إعلان غضبها بسبب التعادل أمام "إيسترن كومبانى" بالجولة الماضية، والابتعاد عن المنافسة على المربع الذهبى بالدور العام.

أكد حسام حسن للاعبيه أن الفوز على إنبى في المباراة التي ستجمع الفريقين الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع العاشر السبيل سيكون لها دور فعال فى استعادة الثقة المفقودة.

وينوى حسام حسن إجراء عدة تعديلات في تشكيل الاتحاد السكندرى أمام إنبى بعد هبوط مستوى العديد من اللاعبين خلال المباريات الماضية، وخاصة فى مواجهة "إيسترن كومبانى" الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

من ناحية أخرى أرسل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة والجهات المعنية للمطالبة بنقل مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

وجاء طلب الاتحاد السكندرى بنقل مباريات الفريق إلى استاد برج العرب بناء على طلب الجهاز الفني و اللاعبين بسبب سوء أرضية استاد الإسكندرية وتعرضها للتلف نتيجه للنوات الشديده و كثره خوض المباريات عليه.

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لخوض مباراة إنبى ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوقعت قرعة كأس مصر مواجهة الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا فى الدور الـ32 من عمر البطولة، حيث سوف يقوم قرعة لدور السادس عشر.