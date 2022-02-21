شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصري يهنئ اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز على مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في عاطف مبروك، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول، ومعه الدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق، والسادة الأعضاء الأستاذ حسن ناصف والمهندس محمد قابيل والمهندس محمد سلامة على النزول لغرفة خلع ملابس الفريق الأول، عقب نهاية مباراة اليوم أمام فريق مازيمبي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين للاشيء.

ونقل مجلس المصري للاعبين والجهاز الفني، بقيادة الكابتن معين الشعباني، تحيات سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي مهنئين الجميع على تحقيق الفوز وصدارة المجموعة، ومشيدين كذلك بالروح القتالية للاعبين وأدائهم المتميز على مدار شوطي المباراة، وكذا بالإدارة الفنية المتميزة من الكابتن معين الشعباني وجهازه الفني.

كما طالب مجلس الإدارة من الجميع داخل الفريق الأول مواصلة بذل الجهد والعرق لتحقيق طموحات جماهير المصري.