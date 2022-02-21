شكرا لقرائتكم خبر عن 9 منتخبات تشارك في بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجارى.

ويشارك بالبطولة 9 منتخبات: منتخب تركيا و منتخب كرواتيا و منتخب مصر الوطنى و منتخب اليونان و منتخب ايطاليا و منتخب الكويت و منتخب مونتينيجروا و منتخب رومانيا و منتخب اسبانيا.

يشارك في البطولة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004، ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد، ويضم الجهاز الفنى مجدى أبو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محيى صلاح مدرب حراس مرمى و محمد عبد المنعم مدير إدارى و دكتور عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين 18 لاعبا هم: يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد أشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - أحمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال إبراهيم - محمد مؤمن.