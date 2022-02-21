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أمين عمر حكمًا لمواجهة المقاولون وسموحة.. وإبراهيم نور الدين للجيش وفاركو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، عن حكام مباراتى يوم الإثنين في إطار افتتاح منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة المقاولون مع سموحة للحكم أمين عمر، بمعاونة هانى عبد الفتاح وصالح محمد مساعدين، وأحمد ناصر عباس حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

حكم المقاولون وسموحة

ويدير مواجهة طلائع الجيش وفاركو الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد حسام طه ورضا جبر مساعدين، مصطفى الشهدى حم رابع، مصطفى مدحت حكم فيديو ويوسف البساطى مساعد حكم فيديو.

حكم طلائع اليش وفاركو

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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