شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكمًا لمواجهة المقاولون وسموحة.. وإبراهيم نور الدين للجيش وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، عن حكام مباراتى يوم الإثنين في إطار افتتاح منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة المقاولون مع سموحة للحكم أمين عمر، بمعاونة هانى عبد الفتاح وصالح محمد مساعدين، وأحمد ناصر عباس حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويدير مواجهة طلائع الجيش وفاركو الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد حسام طه ورضا جبر مساعدين، مصطفى الشهدى حم رابع، مصطفى مدحت حكم فيديو ويوسف البساطى مساعد حكم فيديو.