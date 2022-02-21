شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع تحفيزي وتركيز على الجمل الفنية قبل مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل فى إطار الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفني مع اللاعبين لحثهم على استعادة سكة الانتصارات والتشديد على ضرورة اللعب بالروح والتركيز حتى الدقيقة الأخيرة لإسعاد الجماهير العاشقة للفريق.

كما اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية منها تخصيص الجهاز الفني تدريبات على العرضيات والكرات الثابتة بجانب التسديدات باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسديد الأهداف فى شباك المنافس. واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة، بغرض إصلاح الأخطاء وتلافيها خلال اللقاءات المقبلة إعتبارا من مواجهة الجونة.