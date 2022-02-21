شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: سعيد بخروج مباراة الأهلى والهلال بروح طيبة بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم شطة، نجم الأهلى السابق رئيس اللجنة الفنية السابق للاتحاد الأفريقي، أنه سعيد بخروج مباراة الأهلى والهلال بروح طيبة بين الفريقين، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضى في الجولة الثانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال عبد المنعم شطة، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الاهلى والهلال السودانى شهدت احتقانا جماهيريا كبيرا بسبب خطأ كبير من الاتحاد الأفريقي، بعدما أعلن حضور 15 ألف مشجع للمباراة ثم اتخاذ قرار بعدم حضور الجماهير، مما أدى إلى وجود غضب جماهيرى".

وأضاف شطة: "الحمد لله أن المباراة خرجت بشكل كويس وبروح طيبة بين الفريقين والمباراة فنيا كانت متوسطة والهلال بدأ المباراة بشكل كويس وشن عدة هجمات على الأهلى ولكن دفاع الأهلى كان قوى جدا".

وتابع شطة: "الأهلى كان متحفظ ومش عاوز يخسر في أول مبارياته في المجموعة وكرة أفشة كادت أن تنهى المباراة لصالحه، وفى الجانب الآخر الهلال كان يخشى الهزيمة أمام الأهلى بعد السقوط أمام صن داونز".

وأوضح نجم الأهلى السابق: "المريخ قدم مباراة كبيرة أمام صن داونز وكان قريبا من تحقيق الفوز وأهدر العديد من الفرص المحققة في ملعب الأهلى والسلام، واعتقد أن المنافسة ستستمر لنهاية دور المجموعات".