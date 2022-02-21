شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد ومحمد شوقي يحضران تدريبات فيوتشر استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق فيوتشر استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، حضور أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، محمد شوقي وضياء السيد، وذلك لمتابعة نجوم الفريق استعدادا للدور الفاصل أمام السنغال، في حضور عبد الظاهر السقا مدير الكرة بفيوتشر، كما شهد المران فقرة ترفيهية بين اللاعبين واستعراض للمهارات الكروية، حيث استعاد على ماهر نجم الأهلي السابق ومدرب فيوتشر الحالي، ذكريات التألق على المستطيل الأخضر ليشارك فى التحدى.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته اليوم استعدادا لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى أقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح، محمد رضا، أشرف مجدى، ومصطفى البدرى) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لا شيء.

وكان فيوتشر قد فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن، بعد خوض 9 مباريات، فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.