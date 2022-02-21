المصرى يحسن سجل الأندية المصرية أمام مازيمبى ويحقق الفوز الخامس

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصرى البورسعيدى في تحقيق فوز تاريخى على مازيمبى الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة التى تجمعهما الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة وصل المصرى للنقطة الرابعة فى صدارة المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية، بينما حل مازيمبى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ثم القطن الكاميرون فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا أوتوهو دى أويو فى المركز الرابع بدون نقاط.

ونحج نادى المصرى في تحسين سجل المصريين أمام مازيمبى الكونغولى بتحقيق الفوز الخامس للأندية المصرية أمام بطل الكونغو الذى نجح في الفوز في 8 مباريات سابقة.

واستطاع مازيمبى الفوز على كل من الزمالك "4 مباريات" وسموحة "مباراتين" والإسماعيلى "مباراة" والأهلى "مرة"، في مقابل السقوط 5 مرات فقط.

وتعادل المصرى مع القطن الكاميرون فى الجولة الأولى خارج ملعبه قبل أن يخطف الفوز على مازيمبى فى الجولة الثانية.

ورغم سيطرة المصرى على أغلب أوقات المباراة وتهديد مرمى مازيمبى فى أكثر من مناسبة، ولكنه لم ينجح فى تحويل سيطرته إلى أهداف، فى الوقت الذى تراجع فيه الأداء الهجومى للضيوف، قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل الفلسطينى ياسر حمد لاعب المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى مرمى مازيمبى الكونغولى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد استقباله عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بقدمه فى مرمى بطل الكونغو.

وعزز الياس الجلاصى لاعب المصرى البورسعيدى تقدم فريقه على مازيمبى الكونغولى بالهدف الثانى فى الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعد استقبال تمريرة سحرية من محمد عنتر الذى اخترق داخل منطقة الجزاء وسددها جلاصى بيسراه فى مرمى مازيمبي.