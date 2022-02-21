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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 20 / 2 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، يأتى على رأسها قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق الجماعي، غدًا الإثنين، لملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

كارتيرون ينقل تدريبات الزمالك غدا لملعب دريم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق الجماعي، غدًا الإثنين، لملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر .

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك وجهازه المعاون مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد على عقد جلسات مع اللاعبين وتحديدًا مهاجمي الفريق للحديث معهم حول ظاهرة إضاعة الفرص السهلة التي تكررت مؤخرًا في المباريات الماضية.

تتجه بعثة الزمالك إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

علق طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، على تعادل الفارس الأبيض أمام ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وقال طارق يحيى فى تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم": الزمالك يحتاج إلى مهاجم وعلى الأقل ثنائى وسط ملعب على مستوى عالٍ، لا يمكن التحدث دائماً عن تأثير غياب طارق حامد، هو لاعب محترف بمعنى الكلمة، ولكن يجب أن يكون هناك لاعب بجانبه بنفس قدراته وعقليته الاحترافية، لدينا لاعبون أجانب لا نستفيد منهم، وعانينا مع غياب طارق حامد وعدم وجود ساسي".

يتابع الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك تطورات حالة أحمد سيد زيزو، جناح الفريق، الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.