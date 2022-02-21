شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 20 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الاهلي رفع اسمى ثنائي الفريق أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة المارد الأحمر للموسم المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها الثنائي مؤخراً.
وأجرى أكرم توفيق جراحة الرابط الصليبي يوم 28 يناير الماضي بعدما تعرض لإصابة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.
كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، للمرة الأولى، عن تفاصيل لقائه مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فى كأس العالم للأندية.
والتقى موسيمانى توخيل، على هامش حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للأندية2021، والتى توج فيها البلوز باللقب بينما حصد الأهلي البرونزية الثالثة، فى تاريخ مشاركاته فى مونديال الأندية.
رفض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق قبل الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدورى، حيث يواصل محمد الشناوى تدريباته باستاد التتش برفقة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى المارد الأحمر لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الأهلى بعد تعافيه من الإصابة.
وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قراره السابق ببدء الاستعداد أمس السبت، لمواجهة المقاصة فى الدوري، وقرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء الجمعة وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان والتى انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وشهدت الأيام الماضية بدء رحلة المفاوضات بين النادي الفرنسي والأهلي لتفعيل عقد الإعارة إلى بيع نهائي قبل أن يطلب مسئولو القلعة الحمراء عرض رسمي لعرضه على مجلس الإدارة ، ووافق الأهلي على إعارة بادجي إلى إميان مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة.