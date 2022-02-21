أخبار الأهلي اليوم الأحد 20 / 2 / 2022

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، للمرة الأولى، عن تفاصيل لقائه مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فى كأس العالم للأندية.

والتقى موسيمانى توخيل، على هامش حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للأندية2021، والتى توج فيها البلوز باللقب بينما حصد الأهلي البرونزية الثالثة، فى تاريخ مشاركاته فى مونديال الأندية.

الشناوى يرفض الراحة السلبية ويواصل التدريب فى التتش

رفض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق قبل الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدورى، حيث يواصل محمد الشناوى تدريباته باستاد التتش برفقة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى المارد الأحمر لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الأهلى بعد تعافيه من الإصابة.

وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قراره السابق ببدء الاستعداد أمس السبت، لمواجهة المقاصة فى الدوري، وقرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء الجمعة وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان والتى انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يطالب أميان الفرنسى بإرسال عرض رسمى لشراء أليو بادجى