شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة لاعب النادي الأهلي بلوك جديد بعد حلاقة الذقن تماما .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف متوسط ميدان النادي الأهلي محمد مجدي افشة عن لوك جديد له مؤخرا، من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتحديدا خاصية الاستوري، وذلك من خلال صورة جديدة له ظهر فيها بدون ذقن تماماً، وهي المرة الأولى الذى يبدو كذلك مما فاجأ متابعيه ممن تفاعلوا مع الصورة ليتم تداولها بشكل واسع.

ونشر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، أمس صورًا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، جمعته بوالدته، وعلق لاعب الفريق الأحمر على الصور "ست الكل".



افشة

وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قراره السابق ببدء الاستعداد أمس السبت، لمواجهة المقاصة في الدوري، وقرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء أمس وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان والتى انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي كان قد أعلن عقب مباراة الهلال السوداني أمس أن الفريق سيتدرب اليوم في بداية رحلة الاستعداد لمواجهة المقاصة قبل أن يُعلن منذ قليل تأجيل بدء الاستعداد لمباراة المقاصة حتى يوم الإثنين المقبل من أجل حصول الفريق على فترة راحة بعد رحلة السودان.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الإثنين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التى تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للأهلي على إغلاق صفحة مباراة الهلال والتركيز في المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة في الدوري.

وقال المدير الفني للأهلي، إن نتيجة التعادل مع الهلال السوداني جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يتطلع إلى الفوز في السودان، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة «أفشة» التي تصدى لها القائم.