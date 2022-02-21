شكرا لقرائتكم خبر عن البقاء بشروط أو الرحيل للخليج.. سيناريوهات تنتظر الشحات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستوى متراجع وطلبات مرتفعة.. هكذا يعيش حسين الشحات نجم الأهلي أوقاتا صعبة مع الفريق، حيث لم تأت طلباته بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، لتتماشى مع ما يقدمه اللاعب من مردود فني في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر.

ولا تمنح المؤشرات في الأهلي حظوظ البقاء الشحات في ظل طلباته المادية الكبيرة، حيث قررت لجنة التخطيط بالنادي، تأجيل الرد على اللاعب بخصوص شروطه المالية، حيث يتقاضى حاليًا 7 ملايين جنيه فقط في الموسم.

الشحات بات أمام خيارين لا ثالث لهما في الأهلي؛ الأول هو قبول التجديد بشروط الأهلي المادية، خاصة أن النادي ما زال متحفظا على شروط موسيماني رغم كل ما حققه من نجاحات، وهذا يعطي دلالة على أنه لن يرضخ لضغوط لاعب في أسوأ حالاته.

الخيار الثاني أمام الشحات هو البحث عن عرض للرحيل على سبيل الإعارة، وفي هذه الحالة ستكون وجهة اللاعب هي الدوريات الخليجية، لأنها الوجهة الوحيدة التي بإمكانها تلبية شروط اللاعب المالية.

كل هذا التخبط في علاقة الشحات بالأهلي هو نتاج للضغوط النفسية التي يعيشها اللاعب، أبرزها عدم الاعتماد عليه مؤخرا في منتخب الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية أو مونديال العرب، وخروجه من حسابات كيروش في مباراتي السنغال أيضا.

كما أن عدم خوض اللاعب بعض المباريات بشكل أساسي يسبب إزعاجا للاعب، ويزداد الأمر تعقيدا بعد اقتراب عودة بيرسي تاو للمباريات عقب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.