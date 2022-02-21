شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، فوز ممثلى الكرة المصرية بالكونفدرالية بيراميدز والمصرى البورسعيدى على زاناكو الزامبى ومازيمبى بالترتيب فى الجولة الثانية للبطولة.

الأهلي يدرس رفع أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة الموسم الجديد

يدرس مسئولو النادي الاهلي رفع اسمى ثنائي الفريق أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة المارد الأحمر للموسم المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها الثنائي مؤخراً.

الزمالك يسافر للمغرب 23 فبراير استعدادًا للوداد

تتجه بعثة الزمالك إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المصري يُسقط مازيمبي بثنائية ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً مستحقاً على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين في المباراة التى تجمعهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز يهزم زاناكو فى عقر داره بثنائية لاكاى ويعتلى مجموعته بالكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره زاناكو الزامبى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وسجل ثنائية بيراميدز الجنوب أفريقى فاجرى لاكاى.

أحمد سامى يختار 20 لاعباً لموقعة "الذئاب" بالجبل الأخضر

استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر للقاهرة عقب التدريب المسائى والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لموقعة المقاولون العرب غدا ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر الدورى الممتاز.

محمد بسام يبدأ دراسة عروض الصيف بعد انتهاء تعاقده مع الطلائع

بدأ محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر دراسة عروض الصيف التى تلقاها فى الآونة الأخيرة تمهيداً للاستقرار على أحدها لتفعيله بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

تشييع جثمان خالد مهدي مدير الكرة السابق بالإنتاج لمثواه الأخير.. صور

شيع الآلاف من مدينة زفتي بمحافظة الغربية جثمان الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للإنتاج الحربي لمثواه الأخير، بعدما غادر عالمنا فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

الكاراتيه يحقق 3 ذهبيات و3 فضيات فى الدورى العالمى بالفجيرة

حقق لاعبو منتخب الكاراتيه ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات ضمن منافسات بطولة الدوري العالمي "البريميرليج" المقامة حاليا بالفجيرة بالإمارات، انتزع عبد الله ممدوح الذهبية في وزن تحت 75 كجم، بعدما تغلب في النهائي على لاعب كازاخستان كارولي جابور بنتيجة 4-2 .

شابات اليد يهزمن بوركينا فاسو فى البطولة الأفريقية بغينيا

فاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 على بوركينا فاسو بنتيجة 51 / 25 فى ثانى مواجهاته بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للشابات فى نسختها الـ28 لكرة اليد والتى تستضيفها غينيا فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022.