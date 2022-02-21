شكرا لقرائتكم خبر عن الحناوى ومانجا يسابقان الزمن مع الاتحاد السكندرى للحاق بموقعة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندرى مجهودا كبيرا لتجهيز الثنائى أحمد نبيل مانجا وفوزى الحناوى لمباراة إنبى ضمن مباريات الأسبوع العاشر، حيث يعكف حسام حسن على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة.

وأرسل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة والجهات المعنية للمطالبة بنقل مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

وجاء طلب الاتحاد السكندرى بنقل مباريات الفريق إلى استاد برج العرب بناء على طلب الجهاز الفني و اللاعبين؛ بسبب سوء أرضية استاد الإسكندرية وتعرضها للتلف نتيجه للنوات الشديدة وكثرة خوض المباريات عليه.

وفى إطار مختلف بدأ الجهاز التنفيذى بنادى الاتحاد السكندرى تجهيز الصالة المغطاة للجمعية العمومية الجمعة المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات وتهيئة الأماكن الخاصة بالمرشحين لعقد الندوات الخاصة بهم.