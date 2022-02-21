شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود 2/2 وديًا استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التجريبية التى جمعت فريقي البنك الأهلي وحرس الحدود باستاد الشرطة الرياضي بالعباسية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن تحضيرات فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وشهدت المباراة غياب العديد من اللاعبين، مثل محمود الزنفلي وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم ومحمد بسيوني وأحمد سعيد وأحمد ياسين وناصر منسي ومحمد هلال ومحمد دبش لخوضهم مرانا خفيفا قبل انطلاق المباراة.

وغاب للإصابة كل من محمد فتحي وموسي دياوارا ومحمود قاعود حيث فضل خالد جلال الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة ومجموعة من فريق الشباب لتجهيزهم للمواجهات الرسمية المقبلة.

وجاءت أهداف فريق البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو وأحمد ياسر.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.