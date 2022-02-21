شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينقل تدريبات الزمالك غدا لملعب دريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق الجماعي، غدًا الإثنين، لملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

ومنح المدير الفني للزمالك لاعبيه راحة، اليوم الأحد، عقب عودة بعثة الفريق من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 26 فبراير الحالي بالدار البيضاء.

ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.