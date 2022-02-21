أهداف مباراة المصرى ومازيمبي فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مستحقا على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة وصل المصري للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية بينما حل مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم القطن الكاميرون في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا أوتوهو دي أويو في المركز الرابع بدون نقاط

وتعادل المصري مع القطن الكاميرون في الجولة الأولى خارج ملعبه قبل أن يخطف الفوز على مازيمبي في الجولة الثانية.

ورغم سيطرة المصري على أغلب أوقات المباراة وتهديد مرمى مازيمبي في أكثر من مناسبة، ولكنه لم ينجح في تحويل سيطرته إلى أهداف، في الوقت الذي تراجع فيه الأداء الهجومي للضيوف، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل الفلسطيني ياسر حمد لاعب المصري البورسعيدي هدف التقدم لفريقه في مرمى مازيمبي الكونغولي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد استقباله عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بقدمه في مرمى بطل الكونغو.

وعزز الياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي تقدم فريقه على مازيمبي الكونغولي بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة ، بعد استقبال تمريرة سحرية من محمد عنتر الذي اخترق داخل منطقة الجزاء وسددها جلاصي بيسراه في مرمى مازيمبي.

وبدأ المصرى بتشكيل يضم كلا من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي في الدفاع، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، فريد شوقي في الوسط، أحمد حمودي، محمد جريندو، عمرو مرعي في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء: عصام ثروت، أحمد شوشة، إسلام صلاح، حسن علي، حجاج عويس، محمد عنتر، أوستين أموتو، أسامة الجزار، إيزي إيميكا.