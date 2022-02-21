شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 9 ميداليات ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة 9 ميداليات في بطولة إفريقيا والتي احتضنتها العاصمة الأوغندية "كمبالا" خلال الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجاري.

وحصل "الفراعنة" على ذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات، بعدما نجحت نور يسري في حصد ذهبية الفردي، لتضاف إلى ذهبية الفرق للسيدات.

فيما جاءت الفضيات الثلاث عن طريق ضحى هاني والتي خسرت من زميلتها نور يسري في منافسات فردي السيدات، وزوجي الرجال أحمد صلاح وأدهم حاتم بعد الخسارة أمام الزوجي الجزائري، لتضاف إلى فضية الفرق للرجال.

أما الميداليات البرونز فكانت عن طريق حصول أدهم حاتم على برونزية منافسات فردي الرجال، وهو ما حققته هنا طارق في منافسات فردي السيدات، كما حصل الزوجي المكون من "محمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم" في منافسات زوجي الرجال، وهو ما تكرر مع زوجي السيدات والمكون من "نور يسري وضحى هاني".

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة اليابانية طوكيو للمرة الأولى في تاريخه وهم: "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم".