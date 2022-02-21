شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإنتاج الحربي يؤدون صلاة الغائب على خالد مهدي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق الإنتاج الحربي على أداء صلاة الغائب على خالد مهدي مدير الكرة السابق بالفريق الحربي، والذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن خالد مهدي عمل لسنوات طويلة مع الإنتاج الحربي ويرتبط بعلاقة قوية مع كل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

وشيع الآلاف من مدينة زفتي بمحافظة الغربية جثمان الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للانتاج الحربي لمثواه الأخير بعدما غادر عالمنا فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة الراحل، أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما.

وفى وقت سابق، كشف خالد مهدي مدير الكرةعن لفتة إنسانية قام بها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في محنة مرضه ، وقال مهدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "علاقتي بمحمد صلاح علاقة قوية على المستوى الأسري وليس العمل فقط، وعرض عليا السفر لإنجلترا بطائرة خاصة للعلاج هناك".

وأضاف: "وحابب أشكر هاني أبو ريدة ومسؤولي الإنتاج الحربي وجمال علام وأحمد مجاهد وكل رموز الوسط الكروي الذين بادروا بالإطمئنان على صحتي ومساعدة أسرتي والوقوف لجوارهم".



لاعبو الإنتاج الحربي يؤدون صلاة الغائب علي خالد مهدي (1)



لاعبو الإنتاج الحربي يؤدون صلاة الغائب علي خالد مهدي (2)



لاعبو الإنتاج الحربي يؤدون صلاة الغائب علي خالد مهدي (3)



لاعبو الإنتاج الحربي يؤدون صلاة الغائب علي خالد مهدي (4)



لاعبو الإنتاج الحربي يؤدون صلاة الغائب علي خالد مهدي (5)