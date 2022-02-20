شكرا لقرائتكم خبر «وسط جدة للتطوير» شريك استراتيجي للاتحاد والأهلي بـ100 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي، لتكون بموجبها شريكا استراتيجيا للناديين، في عقد يمتد لمدة 20 عاما بقيمة 100 مليون ريال سنويا لكل ناد، بدءا من عام 2022م، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام.

ووقعت الاتفاقية في حفل للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية بين الشركة والناديين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد السليّم، ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي، وتشتمل الاتفاقية على عدد من الامتيازات الدعائية والاستثمارية.

وأوضح السليم، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة المشروع، مبينا أن مشروع وسط جدة يهدف لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة، ليسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة للسكان والزوار، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد أحد أكبر عقود الشراكة في تاريخ الناديين، الأمر الذي يوفر فرصة استثنائية لزيادة إيراداتهما السنوية، بالاستفادة من الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الشراكة.

يذكر أن مشروع وسط جدة سيتم تنفيذه في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 ملايين م2، بقلب مدينة جدة، ويتميز بواجهة بحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية، مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم، وسيسهم المشروع في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة (سياحية - رياضية - ثقافية - ترفيهية - تجارية - سكنية)، وكذلك في توفير نمط حياة عصري وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة، إضافة إلى إبراز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة بقالب عصري ومتجدد.

أهداف اتفاقية الشراكة مع الناديين:

