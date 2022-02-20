تقارير أوربية تكشف تفاصيل مفاوضات جالاتا سراي وفولهام وأياكس لضم أليو ديانج من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي جالاتا سراي التركي لا يزال متمسكًا بضم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم رفض الفريق الأحمر رحيل لاعبه في الصيف المقبل.

ديانج مطلوب في جالاتا سراي



وأشارت صحيفة «فوت ماك» التركية إلى أن ديانج هو أول اسم في القائمة التي يسعى لضمهما الفريق التركي خلال الصيف المقبلة، لإخراج الفريق من المأزق الموجود فيه خاصة أن هذا أسوأ موسم للفريق في تاريخه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي جالاتا سراي التركي يسعى لتكوين فريق قوي، مما سيدفعه في الدخول في مفاوضات جديدة مع الأهلي لضم ديانج في الفترة المقبلة.

ويتمسك دومينيك تورنت، المدير الفني لفريق جالاتا سراي بضرورة ضم ديانج، وهو ما يتوافق مع رؤية لويس كامبوس مستشار رئيس النادي، وباسكال سينسيبيل المدير الرياضي.

صراع بين جالاتا سراي وفولهام وأياكس على ديانج



وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات مع الأهلي لن تكون سهلة في ظل العروض الأوروبية الموجودة لديانج من أندية فولهام الإنجليزي وأياكس الهولندي ورغبته في اللعب في القارة الأوروبية في أندية القمة.

جالاتا سراي يعاني في الدوري التركي



ويعاني فريق جالاتا سراي في المسابقة المحلية وذلك بعد احتلاله المركز 15 برصيد 29 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وهو أسوأ مستوى يقدمه فريق جالاتا سراي الذي يلعب له مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

الأهلي يتمسك ببقاء ديانج



وكان مسؤولو النادي الأهلي قد أعلنوا غلق باب الرحيل أمام اللاعب المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، رغم العروض الكثيرة المقدمة له في ظل تمسكهم بوجوده لأهمية في منظومة الفريق منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2019، قادمًا من مولودية الجزائر ليلفت أنظار الفرق الأوروبية على رأسها جالاتا سراي وأياكس الهولندي وفولهام الإنجليزي وفرق إيطالية وإنجليزية أخرى.



مدرب أياكس قد يضم ديانج لـ مانشستر يونايتد



وأكد الموقع، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أحد الأندية الأوروبية التي سيرتبط اسمها بضم ديانج، حال وصول إريك تين هاج لتدريب الشياطين الحمر ورحيله عن أياكس، ليتواجد على دكة بدلاء اليونايتد كمدير فني خلفاً لـ رانجنيك، نظراً لأنه هو سبب اهتمام الفريق الهولندي بضم نجم الأهلي.

يذكر أن أليو ديانج، كان شارك مع منتخب مالي في كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الكاميرون، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب لفترة طويلة، إذ جلس على مقاعد البدلاء في أول مباراتين، قبل أن يشارك كبديل في لقاء موريتانيا، ثم دفع به المدرب لمدة 12 دقيقة، في الوقت الإضافي ضد غينيا الاستوائية، ليسدد ركلة ترجيح بنجاح لكنها لم تكن كافية لإنقاذ منتخب بلاده من الوداع المبكر.

ولعب ديانج 105 مباريات بقميص النادي الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف فقط، كان أحدها في شباك الغريم التقليدي نادي الزمالك بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في مباراة القمة، بينما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.



