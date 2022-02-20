"لعرضه على أحد الأطباء في إنجلترا".. مصدر لمصراوي: الأهلي يجهز ملفا طبيا عن حالة بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه سيتم تجهيز ملفاً طبياً عن حالة المغربي بدر بانون مدافع الفريق، لعرضه على أحد الأطباء الكبار في إنجلترا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يجهز ملفا طبيا عن حالة بدر بانون تتعلق برسومات القلب والضغط وكافة التحاليل والاشعة تمهيدا لإرسالها إلي احد الأطباء الكبار في انجلترا".

وأضاف: "ذلك الإجراء يأتي لمعرفة تطورات إصابة اللاعب، حيث يعاني من التهابات في عضلة القلب نتجت عن إصابته بمضاعفات فيروس كورونا".

وأكمل: "يريد الأهلي الاطمئنان علي حالة اللاعب ومعرفة الموعد المناسب لعودته للتدريبات بما لا يشكًل خطر علي صحته".

وأتم تصريحاته: "طبيب المنتخب المغربي طلب أيضا من الأهلي إطلاعه علي تطورات حالة اللاعب أول بأول".