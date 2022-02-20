بالفيديو.. المصري يفوز على مازيمبي ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق المصري البورسعيدي، انتصاره الأول في مرحلة المجموعات على حساب مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وجاء هدف المصري الأول عن طريق الفلسطيني ياسر حمد في الدقيقة (60) من زمن أحداث المباراة.

وبعدها عزز التونسي إلياس الجلاصي النتيجة للفريق البورسعيدي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (67).

بهذه النتيجة يكون المصري ارتقى لصدارة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، حيث كان الفريق البورسعيدي بدأ مشواره بتحقيق التعادل السلبي مع القطن الكاميروني.

في المقابل، توقف رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط ليتراجع للمركز الثاني.

ويأتي القطن في المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل أوثو دويو الكونغولي المجموعة بدون نقاط.

ولم تلعب مباراة أوثو دويو والقطن بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إقامة دوري المدارس الأفريقي برعاية الاتحاد الدولي، حيث تقام البطولة على ملعب "الشهداء" في كينشاسا.

ومن المقرر أن يواجه المصري في الجولة المقبلة أمام أوثو دويو الكونغولي ضمن حسابات الجولة الثالثة.

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