مدرب صنداونز: يجب احترام الهلال والمريخ.. ولا يمكن وضع كل تركيزنا على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه لا يمكن وضع كل تركيز الفريق على النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه يجب احترام ناديي الهلال والمريخ.

ويقع صنداونز في المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية الأهلي، المريخ والهلال.

وقال موكوينا في تصريحات لموقع "iol": "نحن ندرك جيدًا أنها مجموعة صعبة، لا يمكننا أبدا أن نرتكب هذا الخطأ بوضع كل تركيزنا وانتباهنا على الأهلي".

وأوضح: "إنها مجموعة حيث تضعك 12 نقطة في وضع يسمح لك بالتأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدرين للمجموعة".

وتابع: "لكن الواقع هو أن الأهلي لا يمكنه إلا أن يقدم لك ست نقاط، لذا عليك أن تقاتل من أجل النقاط الأخرى من الهلال والمريخ".

وأتم: "لذا، عليك أن تمنحهم نفس القدر من الاحترام من حيث الاهتمام بالتفاصيل التي ستمنحها للأهلي".