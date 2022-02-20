الامارات | ديوكوفيتش: أحداث أستراليا مرحلة وانتهت.. دبي محطة الانطلاق للدفاع عن الرقم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش: أحداث أستراليا مرحلة وانتهت.. دبي محطة الانطلاق للدفاع عن الرقم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن ما حصل في استراليا وحرمانه المشاركة في بطولتها الكبرى، مرحلة انتهت بالنسبة له، وأن تركيزه انحصر وجهازه التدريبي والفني على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية في العودة ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، التي تدشن يوم غدٍ نسختها الثلاثين، في بطولة يطمح الصربي وبحسب وصفه، إلى الفوز بكل نقطة ومباراة متاحة، وإضافة اللقب السادس له في البطولة، في محطة انطلاق مشروعة كأولى المشاركات في الموسم الجديد نحو الدفاع عن الرقم 1 عالمياً.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس المصنف الأول عالمياً ديوكوفيتش، في قاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وحضره حشد غفير من وسائل الإعلام العالمي، خصوصاً أن بطولة دبي تمثل الظهور الأول للنجم الصربي في بطولات التنس العالمي منذ تعرضه للترحيل من استراليا الشهر الماضي، وحرمانه المشاركة في بطولة «استراليا المفتوحة»، بعد أن قامت السلطات بإلغء تأشيرته بعد الجدل الذي دار حول حصوله على لقاح «كورونا».

وقال ديوكوفيتش: «سعيد بالعودة إلى دبي هذه البطولة المحببة على قلبي التي املك فيها الكثير من الذكريات الجميلة، خصوصاً أنني متعطش لخوض البطولات والمباريات، كون مشاركتي الأخيرة في عالم الكرة الصفراء كانت في ديسمبر الماضي في كأس ديفيز».

وأضاف: «استراليا مرحلة انتهت، إذ انني اخذت قسطاً وافراً من الراحة بعد العودة إلى صربيا، قبل أن أبدأ الإعداد قبل ثلاثة أسابيع سواء من الناحيتين الذهنية والبدنية للمشاركة في بطولة دبي ضمن سيناريو وحيد يدور في ذهني حالياً هو الفوز في كل مباراة ألعبها، إذ أن الفوز بلقبها سيمنحني الفرصة على البقاء في المركز الأول عالمياً».

وتابع: «أشعر أنني بحالة جيدة، ومن الواضح أنني لاأزال في صدارة اللعبة من حيث الترتيب، ومباراتي الأولى هنا في دبي ستكون مهمة للغاية، ولدي خصم شاب في موهوب للغاية سأصطدم به في المباراة الافتتاحية امام الإيطالي لورنزو موسيتي الذي حقق فوزاً كبيراً قبل أسابيع في روتردام».

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