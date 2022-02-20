الامارات | الكشف عن ثروة بوغبا في 2022 وراتبه الحقيقي مع مانشستر يونايتد.. مبلغ لا يصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ثروة بوغبا في 2022 وراتبه الحقيقي مع مانشستر يونايتد.. مبلغ لا يصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن ثروة نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا التي جاءت ضئيلة ولاتصدق بالنسبة للاعب الذي انتقل في صفقة قياسية كانت الأعلى على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة أن بوغبا جاء الى مانشستر يونايتد في 2016 بصفقة بلغت 105 ملايين يورو لمدة خمس سنوات هي أعلى قيمة انتقال في العالم في ذلك الوقت، وتجاوزت انتقال غاريث بيل من توتنهام هوتسبر إلى ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 350 ألف يورو ليصبح في قائمة "تب 5" في رواتب الدوري الإنجليزي، وذلك خلافا للشائع بأنه يحصل على 290 ألف يورو.

ويجني اللاعب الفرنسي بوغبا (28 عاما) عوائده من راتبه مع مانشستر يونايتد فضلا عن رعاية العلامات التجارية والصفقات الإعلانية.

أما بالنسبة لثروته الاجمالية في عام 2022 فبلغب نحو 76.8 مليون يورو، أي أقل من المبلغ الذي حصده نتيجة انتقاله في 2016، كما أن مجموع رواتبه فقط، منذ عام 2016 تتجاوز الـ70 مليون يورو.

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