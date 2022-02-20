الامارات | البلجيكي جاسبر فيليبسين بطلاً للمرحلة الأولى لطواف الإمارات 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي جاسبر فيليبسين بطلاً للمرحلة الأولى لطواف الإمارات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق البلجيكي جاسبر فيليبسين فوزه الأول على الإطلاق في طواف الإمارات 2022، الذي انطلق في نسخته الرابعة، اليوم الأحد، بفوزه بالمرحلة الأولى (مرحلة مياه العين) التي أقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتغلب على نخبة من الدراجين المرشحين للفوز، في مقدمتهم الإيرلندي سام بينيت، والإيطالي إيليا فيفياني، والهولندي ديلان جرونويجان.

وحقق فيليبسين دراج فريق البيسين فينيكس، لقب المرحلة الأولى، بعد أن أنهى السباق البالغ مسافته 184 كم، في زمن قدره 4.42.24 ساعة، وحل في المركز الثاني سام بينيت دراج فريق بورا هانزجروهي، وثالثاً الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق إينيوس جرينايدرز، وفي المركز الرابع الهولندي ديلان جرونويجان دراج فريق بايك إكسيتشانج.

وحصد جاسبر فيليبسين ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما توج بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، الروسي ديمتري ستراخوف دراج فريق جازبروم.

ويعد طواف الإمارات 2022، السباق الافتتاحي للجولة العالمية، لموسم 2022، والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

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