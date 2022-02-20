وداعية بخطط أرجنتينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجدد عند الساعة الـ6:25 مساء اليوم مواجهات قطبي العاصمة الرياض، الهلال والنصر، على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في إطار الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن انتهت آخر مواجهة ين الفريقين بفوز النصر 2/ 0 سجلهما فينسينت أبوبكر وأندرسون تاليسكا في ديسمبر الماضي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إلا أن الحسبة ستكون مختلفة في لقاء اليوم، فالمطلوب فائز واحد يتأهل للدور نصف النهائي ليساعده ذلك أيضا في مشواره المتبقي من دوري المحترفين، فيما قد يخرج الخاسر من الموسم بلا لقب في ظل ابتعاد الفريقن قليلا عن متصدر الدوري فريق الاتحاد.

وخلال الجولة الـ21 الماضية للدوري (جولة التأسيس) حقق الهلال فوزا عريضا على الشباب 5/ 0 وهو أول لقاء يقوده المدرب القديم - الجديد للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، فيما خرج النصر من عنق الزجاجه وكاد أن يخسر مواجهته أمام الباطن بذات الجولة قبل أن يفوز عليه 4/ 3 بصعوبة.

نكهة أرجنتينية

سيكون لقاء اليوم ذا نكهة تدريبية أرجنتينية، كونه يقوده العجوزان الأرجنتينيان، ميجيل روسو (65 عاما) ورامون دياز (62 عاما) وكلاهما يعرف أسرار الآخر وطريقة لعبه، إلا أن ذلك لا يلغي مفاجأة كل منهما الآخر.

فمدرب النصر ميجيل روسو الذي نجح في أول لقاء له مع الفريق هذا الموسم في أن يلحق بالهلال الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، لا يريد أن يرد عليه ابن جلدته رامون دياز الصاع سريعا في أول مباراة له مع الفريق.

أبرز أسلحة النصر

يملك الفريقان عناصر مميزة على مستوى الدوري قادرة على صناعة الفارق في أي وقت.

ويتسلح النصر بعدد كبير من النجوم شأنه شأن الهلال، يتقدمهم متصدر هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، البرازيلي أندرسون تاليسكا مناصفة مع مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيجالو.

كما يبرز في النصر أيضا، الأرجنتيني بيتي مارتينيز وهداف بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، الكاميروني فينسنت أبوبكر، بجانب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والبرازيلي أنسيلمو، والصفقة الشتوية الجديدة، الأوروجوياني جوناثان رودريجيز.

وعلى مستوى اللاعبين المحليين، يبرز الدوليون، سلطان الغنام وعبدالإله العمري وخالد الغنام وسامي النجعي وعبدالله الخيبري، وكذلك العائد للمشاركة عبدالمجيد الصليهم.

أبرز أسلحة الهلال

تتوفر لدى الهلال عناصر متمرسة خاضت بطولات متتالية آخرها المشاركة في كأس العالم للأندية والتي حل فيها الفريق رابعا.

ويتقدم أوراق الهلال الرابحة، النيجيري أوديون إيجالو الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع لاعب النصر تاليسكا، والبرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريجا، والبيروفي أندريه كاريلو، والصفقة الشتوية الجديدة، البرازيلي ميشيل ديلغادو. وعلى مستوى اللاعبين المحليين، يبرز الدوليون، سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك (حال مشاركته) ومحمد كنو.

قبل اللقاء







وصل الهلال لربع النهائي بعد فوزه على الرائد 2/ 0



تأهل النصر لربع النهائي بعد فوزه على الاتفاق 1/ 0



الهلال يلاحق اللقب العاشر في البطولة، والنصر يطمح للقب السابع



184 مواجهة جمعت الفريقين في تاريخهما، حقق الهلال 73 فوزا، مقابل 63 للنصر، وتعادلا 48 مرة



آخر مواجهة بينهما جاءت في الدوري وانتهت لصاح النصر 2/ 0



سبق لرامون دياز الفوز بلقبي الدوري وكأس الملك مع الهلال موسم 2016-2017.



يقود المباراة تحكيميا، الدولي الجزائري مصطفى غربال



يتصدر الهلال الميركاتو الشتوي بقيمة سوقية إجمالية بلغت 60.43 مليون يورو، يليه النصر بـ55.68 مليون يورو



لاعب الهلال ماتيوس بيريرا الأغلى قيمة سوقية بالدوري (12.5 مليون يورو)، يليه لاعب النصر أندرسون تاليسكا (11 مليون يورو).



بين روسو ودياز