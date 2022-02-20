هل يصحو الأهلي على حساب الشباب؟

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يتزعم الأهلي فرق هذه البطولة من خلال تحقيقه لقبها 13 مرة مقابل 3 ألقاب للشباب.
غالبا ما تظهر لقاءات الفريقين أكثر ندية، كما تشهد أهدافا كثيرة، فمنذ عام 2000 لم تحضر نتيجة التعادل السلبي بينهما في جميع المسابقات، سوى مرتين فقط.
الحال يبدو متشابها بينهما مع أفضلية للشباب الذي ما زال ينافس على لقب الدوري رغم خسارته الأخيرة أمام الهلال 0/ 5، في حين الأهلي يواصل عروضه غير المقنعة هذا الموسم، حيث حقق التعادل العاشر له في الدوري مع ضيفه الفيحاء.
على صعيد الدوري، يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
مواجهة اليوم هي الثالثة بينهما ضمن دور ربع النهائي، حيث تقابلا في موسم 2011 وكانت البطولة تلعب بنظام الذهاب والإياب ونتيجة لإشراك الشباب لاعب موقوف، نجح الأهلي في كسب الاحتجاج واعتبر فائزا 3/ 0 في مباراة الذهاب، فيما فاز الشباب في مباراة الإياب 1/ 0، ليتأهل الأهلي بفارق الأهداف، ويحقق بعد ذلك اللقب بالفوز على الاتحاد بركلات الترجيح.
قبل المواجهة
- تأهل الشباب لربع النهائي بعد فوزه الكبير على ضمك بخماسية نظيفة
- تأهل الأهلي بفوزه الصعب على حامل اللقب فريق الفيصلي 2/ 1
- تقابلا بكأس الملك 9 مرات، فاز الشباب 5 مرات مقابل 4 للأهلي
- الأهلي الأكثر تحقيقا للقب البطولة بوقع 13 لقبا مقابل 3 ألقاب للشباب
- آخر مواجهة بينهما في البطولة كانت في نهائي نسخة عام 2014 وكسبها الشباب 3/ 0
- خسارة أي من الطرفين ستكون نتائجها قاسية على المدربين، بيسنك هاسي وبريكليس شاموسكا
- آخر مباراة بين الفريقين جرت بالدوري وانتهت بفوز الشباب 4/ 3
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