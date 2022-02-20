شكرا لقرائتكم خبر هل يصحو الأهلي على حساب الشباب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الأهلي في الـ8:40 مساء اليوم ضيفا ثقيلا على الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد في مباراة الدور ربع نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

يتزعم الأهلي فرق هذه البطولة من خلال تحقيقه لقبها 13 مرة مقابل 3 ألقاب للشباب.

غالبا ما تظهر لقاءات الفريقين أكثر ندية، كما تشهد أهدافا كثيرة، فمنذ عام 2000 لم تحضر نتيجة التعادل السلبي بينهما في جميع المسابقات، سوى مرتين فقط.

الحال يبدو متشابها بينهما مع أفضلية للشباب الذي ما زال ينافس على لقب الدوري رغم خسارته الأخيرة أمام الهلال 0/ 5، في حين الأهلي يواصل عروضه غير المقنعة هذا الموسم، حيث حقق التعادل العاشر له في الدوري مع ضيفه الفيحاء.

على صعيد الدوري، يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

مواجهة اليوم هي الثالثة بينهما ضمن دور ربع النهائي، حيث تقابلا في موسم 2011 وكانت البطولة تلعب بنظام الذهاب والإياب ونتيجة لإشراك الشباب لاعب موقوف، نجح الأهلي في كسب الاحتجاج واعتبر فائزا 3/ 0 في مباراة الذهاب، فيما فاز الشباب في مباراة الإياب 1/ 0، ليتأهل الأهلي بفارق الأهداف، ويحقق بعد ذلك اللقب بالفوز على الاتحاد بركلات الترجيح.

قبل المواجهة

