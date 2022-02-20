الباطن يرعب الفيحاء بورقة الجمهور

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وتميل فيها الكفة للضيوف عطفا على مركز الفريقين في سلم ترتيب دوري المحترفين (الفيحاء سابعا، والباطن بالمركز الـ15 قبل الأخير)، فين حين تبقى الأرض وكذلك الجمهور دوافع للسماوي لاجتياز عقبة ضيفه.
ومن المنتظر أن يدخل أصحاب الأرض بقيادة المدرب الألماني الين هورفات اللقاء بذات الأسماء التي خاضت المواجهة الماضية في دوري المحترفين أمام النصر والتي انتهت بفوز الأخيرة بصعوبة 4/ 3.
على الطرف الآخر يبحث الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش والعائد من تعادل مع الأهلي 1/1 في الدوري، عن الفوز يدعمه أفضليته في الدوري.
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