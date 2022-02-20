الأهلي بطلا لبطولة الغطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الأهلي كأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية التي أقيمت بمسبح وزارة الرياضة في جدة، ونظمها الاتحاد السعودي للسباحة. وحل الأهلي أولا برصيد 222 نقطة، والنصر ثانيا (129 نقطة)، والشباب ثالثا (97 نقطة). وشهدت البطولة حصول لاعب الأهلي وليد الشمراني على جائزة أفضل لاعب (مرحلة الأشبال)، فيما حصل لاعب الهلال مؤيد السلمي، على جائزة أفضل لاعب (براعم)، ولاعب الأهلي خالد الغامدي أفضل لاعب (ناشئين).

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