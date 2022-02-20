«فرملة الدوري» تلهب مواجهة الاتحاد والتعاون

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ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة نزالا حاميا بين الفريقين، حيث يطمح الاتحاد للإطاحة بالتعاون بعد أن تعادل معه 1/1 الخميس الماضي ضمن الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو التعادل الذي حضر بعد 10 انتصارات متتالية للاتحاد متصدر الدوري.
وتختلف مواجهة اليوم عن سابقتها حيث إنه لا مجال للتعويض، فالفائز يتأهل إلى الدور ربع النهائي بينما يغادر الخاسر مسرح البطولة حاملا معه تبعات الخسارة إلى الدوري.
وعقب مواجهة الخميس الماضي، أصر المدير الفني للاتحاد، الروماني كوزمين كونترا على عودة الفريق إلى جدة وتوجه اللاعبين لاستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة للاستشفاء العضلي، وذلك لقلة الفترة الزمنية بين المواجهتين.
كما رفض كوزمين منح اللاعبين راحة واجتمع بهم لتصحيح الأخطاء التي كلفت الفريق التعادل.
فيما عد التعاونيون تعادلهم مع الاتحاد بالنقطة الثمينة الأشبه بالفوز والدافع المعنوي الكبير لدخول لقاء اليوم بشعار الفوز وإقصاء الاتحاد من البطولة، سعيا لتكرار إنجاز موسم 2019 الذي نال فيه كأس البطولة لأول مرة في تاريخه.
- فشل الاتحاد في الفوز على التعاون بالدوري ذهابا وإيابا وتعادل معه 1/1 في المواجهتين.
- تأهل الاتحاد لربع النهائي بفوزه على الفتح 3/ 2.
- تأهل التعاون لربع النهائي بفوزه على الطائي 3/ 2.
- حقق الاتحاد كأس البطولة 9 مرات.
- توج الاتحاد باللقب آخر مرة موسم 2018.
- توج التعاون باللقب مرة واحدة موسم 2019.
- التقيا في مختلف المسابقات 32 مرة، فاز الاتحاد 17 مرة، مقابل 7 انتصارات للتعاون، وتعادلا 8 مرات.
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