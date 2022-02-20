شكرا لقرائتكم خبر سلمان بن عيسى يمتدح استضافة المملكة بطولات عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية سلمان بن عيسى باهتمام المملكة باستضافة شتى أنواع البطولات العالمية لرياضة السيارات.

وعبر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية «إكستريم إي» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي يقام للمرة الثانية على التوالي بالمملكة، وحاليا بمدينة «نيوم» عن سروره بالوجود في إحدى البطولات المهمة على المستوى الدولي، كونها تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وتعد من البطولات المتميزة والنادرة على المستوى الدولي، حيث يشمل كل فريق مشارك على سائق وسائقة، كما أنه سباق مثير ومليء بالإثارة ومهم جدا لعشاق ومتابعي رياضة السيارات، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق.

وأكد أن الطبيعة الخلابة في مدينة نيوم وتضاريسها الصحراوية التي أثارت إعجاب الجميع، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها نيوم، ورؤية ما تتمتع به هذه المنطقة من بيئة مغايرة للمدن الأخرى، وما تتمتع به المدينة من مقومات التنمية المستدامة».

وأضاف «ما يميز هذا السباق هو كونه سباقا في بيئة صحراوية لسيارات كهربائية يروج للتقنيات الصديقة للبيئة والاستدامة مع استعراض مثير للسيارات الكهربائية، كما أود أن أشيد بدور المملكة العربية السعودية في اهتمامها باستضافة شتى أنواع رياضة السيارات مثل رالي داكار، والفورمولا أي، وإكستريم إي ومؤخرا الفورمولا مما يبني قاعدة قوية من محبي رياضة السيارات في المنطقة، كما نتمنى رؤية متسابقين أيضا من المنطقة يشاركون في مختلف رياضة السيارات، مثمنا في هذا الصدد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دعمه المتواصل لرياضة السيارات في المنطقة الذي يصب في مصلحة نمو وتطور هذه الرياضة على المستوى الإقليمي».