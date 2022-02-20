شكرا لقرائتكم خبر أشبيلية يعود لنزيف النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبقي أشبيلية، الذي تعادل للمرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.
في المقابل، رفع إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته الستة الأخيرة، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ13.
وبادر أشبيلية بالتسجيل عن طريق رافا مير في الدقيقة 36، غير أن سيرخي داردير أدرك التعادل لإسبانيول في الدقيقة 50.
كانت هذه تفاصيل خبر أشبيلية يعود لنزيف النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.