شكرا لقرائتكم خبر أشبيلية يعود لنزيف النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد أشبيلية لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه للتتويج باللقب، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه إسبانيول، أمس في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وبقي أشبيلية، الذي تعادل للمرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

في المقابل، رفع إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته الستة الأخيرة، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ13.

وبادر أشبيلية بالتسجيل عن طريق رافا مير في الدقيقة 36، غير أن سيرخي داردير أدرك التعادل لإسبانيول في الدقيقة 50.