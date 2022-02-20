الارشيف / اخبار الرياضه

أشبيلية يعود لنزيف النقاط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر أشبيلية يعود لنزيف النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - عاد أشبيلية لنزيف النقاط ببطولة لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه للتتويج باللقب، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه إسبانيول، أمس في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وبقي أشبيلية، الذي تعادل للمرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر.

في المقابل، رفع إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته الستة الأخيرة، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ13.

وبادر أشبيلية بالتسجيل عن طريق رافا مير في الدقيقة 36، غير أن سيرخي داردير أدرك التعادل لإسبانيول في الدقيقة 50.

كانت هذه تفاصيل خبر أشبيلية يعود لنزيف النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا