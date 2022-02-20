خلع بالكتف يغيب كاتومبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي شتوتجارت الألماني أمس أن مهاجمه الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا سيغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابته بخلع في الكتف. وأوضح شتوتجارت المتعثر في الدوري الألماني (بوندسليجا)، أن سيلاس يحتاج للخضوع لجراحة وسيغيب بين ثلاثة وأربعة أشهر. وتعرض المهاجم الكونغولي للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها شتوتجارت مع ضيفه بوخوم بهدف لمثله أمس الأول، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته إلى الملاعب عقب غيابه لعدة أشهر بسبب الإصابة بتمزق في أربطة الركبة.

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