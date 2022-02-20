أوباميانج يقود برشلونة لاكتساح فالنسيا برباعية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي برشلونة الإسباني، نظيره فالنسيا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 42 في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة تسجيل بيير إيميريك أوباميانج لثنائية هي الأولى منذ انضمامه لبرشلونة في الانتقالات الشتوية.

تفاصيل المباراة

استطاع النادي الكتالوني أن يسجل أول أهداف اللقاء بعد مرور 23 دقيقة، بعدما مرر جوردي ألبا تمريرة طولية رائعة وضعت بيير إيميريك أوباميانج في إنفراد بالمرمى، ليسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى.

وتمكن برشلونة من تعزيز النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعدما مرر عثمان ديمبلي كرة رائعة قابلها دي يونج بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت شباك حارس مرمى فالنسيا.

وتواصل تفوق فريق البلوجرانا على الخفافيش، بعد أن تمكن أوباميانج من إحراز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 38، بعدما وصلت له تمريرة من جافي ليقابلها الجابوني بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

واستطاع كارلوس سولير لاعب فالنسيا من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي مرور الكرة إلى رمية تماس في بداية الهجمة.

وقلص كارلوس سولير لاعب فالنسيا النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد أن لعب براين جيل كرة عرضية من جهة اليسار قابلها سولير برأسية من على حدود منطقة الـ6 يادرات من الوضع طائرا سكنت الشباك.

وأحرز بيدري لاعب برشلونة هدفاً صاروخياً في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعد أن أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أعلى يمين مرمى حارس فالنسيا.