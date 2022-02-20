مصدر في كاف لمصراوي: مستحقات مصر من أمم إفريقيا تسدد خلال شهر وأرباح تنظيم 2019 مُعلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إرسال مكافأة حصول منتخب مصر علي المركز الثاني في منافسات كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها الكاميرون الشهر الماضي خلال فترة النصف الثاني من شهر مارس المقبل.

ويحصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي 4 مليون دولار مكافأة تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي استضفتها الكاميرون وخسرت البطولة لصالح المنتخب السنغالي الذي سيحصل على 5 مليون دولار مكافأه الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لائحة كأس الأمم الإفريقية تمنح "كاف" مهلة شهر للسداد بعد ختام منافسات البطولة لاحتساب القيمة الإجمالية لكل اتحاد وطني شارك في البطولة بعد خصم الغرامات والمستحقات إن وجدت خلال منافسات البطولة، مشيراً إلى أن مستحقات الكاف لدي الشركة الراعية مستحقة الدفع خلال شهر بحد أقصى من ختام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وفجر المصدر مفاجأة حول سبب تأخر سداد الكاف نسبة مصر من أرباح كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها في عام 2019 ، حيث قال متبقي لحساب اللجنة المنظمة المحلية في مصر حوالي 7 مليون و600 الف دولار وسداد الحساب معلق لحين تقديم مصروفات وإيرادات البطولة من اللجنة المنظمة بعد حصولها علي دفعة مقدمة في بداية البطولة تقدر بحوالي 8 مليون دولار.