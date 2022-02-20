بيراميدز يواصل انطلاقته الناجحة في الكونفدرالية بالفوز على زاناكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل بيراميدز انطلاقته الناجحة في بطولة الكونفدرالية بتحقيق فوز جديد على حساب مضيفه زاناكو الزامبي بنتيجة (2-0) مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه الجنوب إفريقي فاجري لاكاي، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والـ83 من عمر اللقاء.

وتصدَّر بيراميدز، الذي يشارك في المسابقة للنسخة الثالثة على التوالي، ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي.

وعلى الجانب الآخر، ظل زاناكو بلا نقاط في مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة.

وكان بيراميدز بدأ مشواره بمرحلة المجموعات بالفوز 2-1 على ضيفه أهلي طرابلس يوم الأحد الماضي في الجولة الأولى للمجموعة.

يذكر أن فاجري لاكاي انضم لبيراميدز في يناير الماضي قادما من كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاما، كما سبق له تمثيل منتخب بلاده.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، أحمد فتحي، أسامة جلال، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل دونجا، إبراهيما توريه، إسلام عيسى، رمضان صبحي، فاجري لاكاي.