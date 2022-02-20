مانشستر يونايتد يحسم "حرب الوردتين" بانتصار جنوني

استعد مانشستر يونايتد لموقعة أتلتيكو مدريد الإسباني المرتقبة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بفوز مجنون 4-2 على مضيفه ليدز يونايتد، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي "بريميرليغ".



وكاد مانشستر يونايتد أن يهدر تقدمه بهدفين، رغم أنه بدا في طريقه إلى تحقيق فوز مريح بعدما أنهى الشوط الاول متقدمًا بهدفين نظيفين عبر القائد هاري ماغواير والبرتغالي برونو فرنانديش، إلا أن ليدز باغت ضيفه بهدفين في غضون دقيقة للإسباني رودريغو والبديل البرازيلي رافينيا (53 و54).



لكن الضيوف خطفوا الانتصار بهدفي البديلين البرازيلي فريد (70) والسويدي أنتوني إيلانغا (88).



وهذا الفوز الثاني تواليًا لفريق المدرب الالماني رالف رانغنيك في الدوري رافعًا رصيده الى 46 نقطة معززًا مركزه الرابع، متقدمًا بأربع نقاط عن كل من وست هام يونايتد الخامس وأرسنال السادس، إلا أن للأخير ثلاث مباريات مؤجلة.



ويحل الشياطين الحمر في العاصمة الإسبانية على أتلتيكو، الأربعاء، في مباراة مرتقبة ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال.



وعلى ملعب "إيلان رود" في المباراة التي يطلق عليها "حرب الوردتين" بين الغريمين اللدودين، افتتح ماغواير الذي كان عرضة للكثير من الانتقادات مؤخرًا بسبب أدائه، التقدم برأسية إثر ركنية نفذها لوك شو في أول هدف يسجله يونايتد من ركنية هذا الموسم (34).



ودخل يونايتد الى الاستراحة متقدمًا بهدفين بعد أن شن هجمة مرتدة متقنة مع تبادل جميل للكرة قبل أن تصل الى شو على الجهة اليمنى، رفعها الى داخل المنطقة تابعها فرنانديش رأسية في الشباك (45+5).



إلا أن انطلاقة الشوط الثاني جاءت جنونية من ليدز الذي عادل النتيجة في أقل من دقيقة، مقلصًا الفارق بداية عبر رودريغو الذي بدا أنه رفع عرضية الى داخل المنطقة عن الرواق الايسر، إلا أنها خدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا وتهادت في الشباك (53).



ولم يكن مانشستر استوعب بعد ما حدث حتى وجد شباكه تهتز للمرة الثانية بعد أن مرر دانيال جميس، لاعبه السابق، عرضية عن الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة تابعها رافينيا، الذي دخل بديلا مطلع الشوط الثاني في المرمى (54).



ودفع رانغنيك بعد 13 دقيقة بفريد وإيلانغا بدلا من الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد، ولم يخيب البرازيلي ظن مدربه به مسجلا الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نزوله بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة على الجهة اليسرى في سقف المرمى (70).



وسمح دخول فريد بإعادة بعض التوازن إلى مانشستر بعد أن فقده في القسم الأول من الشوط الثاني، قبل أن يدفع رانغنيك بالمدافع الفرنسي رافايل فاران بدلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو (85).



وأكد إيلانغا فوز مانشستر بعد أن قام فرنانديش بفاصل مهاري جميل ممررًا الكرة لنفسه من فوق أحد لاعبي ليدز، قبل أن يمررها إلى السويدي تابعها زاحفة بين قدمي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (88).



(فرانس برس)