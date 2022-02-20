الامارات | غريغوري: سنذهب إلى «ملعب النار» من أجل الانتصار.. نحن الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن غريغوري: سنذهب إلى «ملعب النار» من أجل الانتصار.. نحن الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الوحدة، الفرنسي، غريغوري، أن الطريق للتأهل للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، تتطلب نسيان نتيجة لقاء الذهاب أمام بني ياس والذهاب إلى ملعب "النار" من أجل الانتصار فقط.

وكان الوحدة قد نجح في الفوز ذهابا على بني ياس بنتيجة كبيرة 4-1.

وقال غريغوري في مؤتمر الصحافي اليوم الأحد: «علينا أن ننسي أحداث مباراة الذهاب ونلعب للانتصار هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه، لا يجب أن نلعب على التعادل فهذا سيكون خطأ كبير من جانبنا إذا قمنا به، أو حتي فكرنا فيه».

وأضاف: «نحن الوحدة، نحن معروفين بقوتنا هنا، أنا ولاعبي فريقي لا نفكر في سوى في الانتصار أمام جميع الفرق، هذه فلسفتنا وهذا ما نؤمن به كمجموعة».

واعترف المدرب الفرنسي بأن لاعبيه يعانون من حالة ارهاق شديدة جراء اللعب مباراة كل أربع أيام.

وقال: "اللاعبون متعبون جدا، نعم هذا ليس على الوحدة فقط وانما على جميع الفرق، الوضع الحالي أصبح يستوجب علينا أن نجهز جميع اللاعبين ليكونوا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباريات عند حدوث أي غيابات«.

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