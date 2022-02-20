الامارات | كوزمين: احيانا يجب على مهاجمي الشارقة اللعب بشكل فردي

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: احيانا يجب على مهاجمي الشارقة اللعب بشكل فردي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق الشارقة الأول لكرة القدم الروماني كوزمين، مباراة فريقه المقررة بعد غد الثلاثاء امام الوصل في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بالصعبة جدا، وتحتاج إلى تركيز عال لاسيما أنها أمام فريق مميز دفاعيا ويمتاز بلعب الهجمات المرتدة، معتبرا ان هدفهم هو التأهل للدور النهائي، لافتا إلى أن هناك تفاصيل صغيرة يمكن أن تحسم مثل هذه المباريات.

وردا على سؤال عن وجود لعب فردي عند بعض لاعبي الفريق، قال كوزمين في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إنه لايرى وجود ذلك، مشيرا إلى أنه يتمنى لوكان ذلك صحيحا، معتبرا أنه يمكن في بعض الأوقات أن يحتفظ اللاعبون بالكرة أكثر من اللازم، مشددا على أن بعض الأوقات تتطلب من لاعبي الخط الامامي أن يكون لديهم قليل من الإنانية في اللعب لكن يجب أن لايؤثر ذلك على مسار الفريق.

وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون لاعب الفريق المحترف الأوزبكي شوكوروف أنانيا ويسدد الكرة في المرمى وأن لايمرر الكرة مثلما حدث في الحالة السابقة».

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