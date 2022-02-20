قناة مفتوحة على النايل سات تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، إذاعة مباراتي مصر والسنغال، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكتب الحساب الرسمي لـ"أون تايم سبورتس" على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "انتظرونا على قنوات On time Sports، إذاعة مباراتي منتخب مصر و السنغال في تصفيات كأس العالم".

ووافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة، في تصفيات كأس العالم.

وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم:

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٠

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٥:٠٠

وكان المنتخب السنغالي قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2021، التي أقيمت في الكاميرون، على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.