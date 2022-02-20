تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في كأس ملك السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تترقب الجماهير السعودية قمة الهلال والنصر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها مساء الاثنين.



واستطاع فريق الهلال أن يحجز مقعده بين الثمانية الكبار، بعد فوزه بهدفين دون رد على نظيره الرائد.

في المقابل، حقق النصر فوزا صعبا على الاتفاق بهدف دون مقابل، ليضرب موعدا مع جاره الهلالي في ربع النهائي.

تقام قمة الرياض مساء الاثنين 21 فبراير/ شباط، والتي تجمع بين الهلال والنصر في ربع نهائي بطولة الكأس.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام 6:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:25 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنقل قناة SSC 1 HD/SD المباراة على الهواء مباشرة.