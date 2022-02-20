شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام لا تفوتك فى دورى كرة اليد.. الزمالك الأكثر تهديفا والأهلى الأقوى دفاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دورى كرة اليد للمحترفين الرجال حتى الآن لعب 222 مباراة بواقع 153 لقاء فى المرحلة الأولى و69 فى المرحلة الثانية، حيث شهدت المرحلة الأولى 134 فوز و19 تعادل و8704 هدف بينما تشهد المرحلة الثانية إنتهاء 59 لقاء بالفوز و10 تعادل بواقع 3674 هدف ، لا سيما و انه حتى الأن سجل 12378 هدفا.

ويعد الزمالك الفريق الأكثر تهديفا بإجمالى 917 هدفا يليه الأهلى برصيد 861 هدفا ثم سبورتنج 788 هدفا و من بعده هليوليدو 727 هدفا ثم طلائع الجيش 723 هدفا ، يليه البنك الأهلى 626 هدفا و أخيرا سموحة 642 هدفا .

أما الأهلى فيعد الفريق الأقوى دفاعا ، يواقع إستقبال 618 فقط يليه هليوبوليس مستقبلا 651 هدفا ثم سبورتنج فى المرتبة الثالثة مسقبلا 659 هدفا ثم البنك الأهلى مستقبلا 653 و يحل الزمالك خامسا مستقبلا667 هدفا .



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يتصدر فريق نادى الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد حتى الآن بعد إقامة 8 جولات فى المرحلة الثانية برصيد 34 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

فيما يحل طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد18 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم سموحة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وتقام الجولة التاسعة الخميس المقبل بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة . فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.