عبد المطلب عضواً بلجنة العلاقات الدولية فى الاتحاد العربى لكرة السلة

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد العربى لكرة السلة محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصرى وعضو اللجنة الأولمبية وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة السلة، فى عضوية لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العربى للعبة.

كما اختار الاتحاد العربى إيهاب محسن، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى، عضوا فى لجنة المدربين، إكمالا للمقاعد التى فاز بها المصريون فى عمومية الاتحاد العربى التى أقيمت مؤخرا وتم خلالها اختيار أبو فريخة نائباً للرئيس، ورحاب الغنام فى عضوية الاتحاد.

واستضافت مصر منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة التى شارك فيه الزمالك بصفته بطلا لقارة أفريقيا، بجانب مشاركة بورجوس الاسبانى ، و فلامنجو البرازيلى بالاضافة إلى ليك لاند الامريكى ، و كان محمد عبد المطلب مدير البطولة ، و التى خرجت فى شكل رائع لاقى إشادات دولية .

ويشارك منتخب السلة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بالسنغال فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى ، ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقامة فى السنغال برفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية.