شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلى وصن داونز، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، للمغربى رضوان جيد.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الهلال فى الجولة السابقة.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من رضوان جيد حكما للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو مساعد أول ومصطفي اكاركاد مساعد ثان وسمير الكزاز حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي سليمان جبريل سيسيه والمنسق العام المغربي عماد الفحوس والمراقب الأمني النيجيري أوكا أوبيه.

نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن رضوان جيد حكم اللقاء المرتقب..

- مواليد 9 أبريل 1979، يبلغ من العمر 43 عاما.

- ولد بمدينة أغادير المغربية.

- يعمل محاميا بجانب التحكيم.

- والده الحكم محمد جيد صاحب التاريخ في الكرة المغربية .

- حصل على الشارة الدولية للمرة الأولى يناير عام 2009.

- تم اختياره ضمن حكام النخبة فى أفريقيا.

- أدار 5 مباريات للأهلى، حقق الفوز فى 3 و تعادل فى اثنتين.

- كان حكما للفيديو فى لقاء الأهلى والترجى في نصف نهائي دورى الأبطال النسخة السابقة.

- أدار للزمالك مباراة أمام الترجى التونسى وانتهت بفوز الأبيض.