شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى خالد مهدى مدير الكرة السابق فى الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، خالد مهدى مدير الكرة السابق بنادي الإنتاج الحربى الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته،، ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد.

على صعيد متصل، أصدر نادى الانتاج الحربى بقيادة اللواء أشرف عامر بياناً نعى خلاله الراحل خالد مهدى الذى غادر عالمنا اليوم، وجاء نص البيان: "ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى الكابتن خالد مهدى الذى وافته المنية فجر اليوم ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وغادر عالمنا فجر اليوم خالد مهدى بعد صراع طويل مع المرض، وكشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة الراحل، أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما.