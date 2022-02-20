شكرا لقرائتكم خبر عن بترشيح من مصطفى فتحى.. التعاون ينضم لقائمة الراغبين فى ضم أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخبنا الوطني، حسابات نادى التعاون السعودى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة انتقال حر، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق له التوقيع والانتقال لأى نادٍ.

وجاء ترشيح أبو جبل لإدارة التعاون من قبل مصطفي فتحي نجم هجوم الفريق السعودى القادم من صفوف الزمالك، والذى يعرف قدرات أبو جبل جيداً في ظل وجوده فى الزمالك، وهناك عدد من الأندية السعودية الأخرى التي ترغب فى ضم أبو جبل، أبرزها النصر السعودي.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني على رأس المرشحين للانتقال للنادي السعودي فى أكثر من مناسبة فى ظل الاقتناع الكبير بقدراته، إلا أن الصفقة لم تُكلل بالنجاح فى ظل رفض الأهلي التفريط في حارسه الدولى.

ودخل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك دائرة اهتمامات النصر السعودي وكذلك التعاون بعد تألقه اللافت مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، في ظل صعوبة ضم محمد الشناوي من ناحية ولأحقية الحارس الدولي في التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية لانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى الثامنة إلا الربع صباح اليوم قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة اليوم قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين حصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الأخير.